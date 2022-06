BLOG PHOTO CRIMSON47

Well, the wildmotherfucker style was born in 1998 in a nuns hospital, when I eat ham taste of corpse, I wonder where this came ham, ok ça n'a rien a voir mais immobilisé et ressemblant a Quasimodo,j'étais au bout du chemin; un prêtre était venu me faire les derniers sacrements avant une opération: mauvais signe ! Le lendemain on m'a prété deux numéro de RADIKAL, je n'ai pas pu 'empêcher de découpé les page de graff, moi qui ne connaissais que les tags de village. Et voilà fin de l'anecdote!